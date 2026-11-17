كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي بشأن ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الاستعداد لفترة الانتقالات المقبلة، والغموض الذي يحيط بمستقبل إمام عاشور مع القلعة الحمراء.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «مودرن سبورتس»، إن إدارة الأهلي استقرت على التحرك لتجديد عقد محمد مجدي أفشة خلال الفترة المقبلة، في إطار رغبة النادي في الحفاظ على العناصر التي تمثل أهمية داخل صفوف الفريق.

وأوضح أن قرار تجديد عقد أفشة يأتي في ظل عدم وضوح موقف إمام عاشور من الاستمرار مع الأهلي، خاصة مع وجود احتمالية لرحيله بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يدفع الإدارة إلى تأمين الخيارات المتاحة لديها قبل فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف أن الاتجاه داخل النادي الأهلي يسير نحو تجديد عقد محمد مجدي أفشة لمدة موسمين إضافيين، على أن تبدأ الإدارة المفاوضات مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، للاتفاق على التفاصيل المالية ومدة التعاقد الجديد.

وأشار حتحوت إلى أن عقد أفشة الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يجعل ملف تجديده من الملفات التي تسعى إدارة الأهلي لحسمها مبكرًا، لتجنب دخوله الفترة الحرة أو إمكانية رحيله دون مقابل.

وتعمل إدارة الأهلي على ترتيب أوراق الفريق خلال المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتجديد عقود اللاعبين أو تحديد العناصر المستمرة والراحلة، بالتزامن مع متابعة موقف إمام عاشور، انتظارا لحسم مستقبله مع الفريق الأحمر.