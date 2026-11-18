أفاد إعلام روسي، بأن بوتين وشي جين بينج ناقشا ملفات القمة الثلاثية المرتقبة مع ترامب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، خلال مؤتمر صحفي دوري عقد اليوم الأربعاء أن الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين سيجرون تبادلا معمقا لوجهات النظر حول قضايا رئيسية.

أوضح المتحدث الرسمي - ردا على سؤال حول القمة التي تجمع الصين وروسيا والولايات المتحدة- أن قادة الدول الثلاث سيجرون تبادلا معمقا لوجهات النظر حول قضايا رئيسية، تتعلق بالسلام العالمي.