في مشهد لافت قبيل قمة ثلاثية غير مسبوقة في الصين، صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، في لقاء جمع قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

ووصل ترامب إلى الصين، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، للمشاركة في القمة المرتقبة التي تجمعه مع بوتين وشي، والمقرر أن تتناول عددًا من الملفات الدولية الشائكة، في مقدمتها الحرب في أوكرانيا، والتطورات في إيران، والحد من الأسلحة النووية.

مصافحة ترامب وبوتين تثير الانتباه

أظهرت لقطات مصورة ترامب وهو يصافح بوتين، بينما تبادل الرئيسان الحديث في حضور شي جين بينغ، قبل أن يشارك القادة الثلاثة في صورة جماعية على هامش قمة "أبيك".

وأثارت المصافحة اهتمام وسائل الإعلام الروسية، التي وصفت المشهد بأنه من أبرز لحظات اليوم، بينما أطلقت عليه إحدى وكالات الأنباء الروسية الرسمية وصف "المصافحة التاريخية".

وتأتي هذه اللحظة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب عام 2022، ما يجعل اجتماع ترامب وبوتين وجهًا لوجه ذا دلالة سياسية كبيرة.

استقبال حافل لترامب في الصين

كان شي جين بينغ في استقبال ترامب لدى وصوله إلى مطار شنتشن باوان الدولي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية تضمنت سجادة حمراء ورفع الأعلام الصينية والأمريكية، إلى جانب تحية حرس الشرف واستعراض بالزهور وتحليق طائرات مقاتلة في الأجواء.

وتصافح الرئيسان عقب مراسم الاستقبال، فيما قال شي إنه يتطلع إلى تبادل معمق لوجهات النظر مع ترامب بشأن العلاقات الصينية الأمريكية، والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والنظام العالمي.

كما شهدت مدينة شنتشن إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي، واصطف عدد من السكان على الطرق التي مر بها موكبه، فيما فرضت الشرطة قيودًا على الحركة بالقرب من الفندق المتوقع إقامته فيه.

ماذا يناقش ترامب وبوتين وشي؟

بحسب التصريحات الأمريكية، ستتناول القمة الثلاثية الحرب في أوكرانيا والتطورات المتعلقة بإيران، إلى جانب ملف نزع السلاح النووي.

وكانت واشنطن قد استبعدت في البداية طرح الحرب في أوكرانيا على طاولة القمة، قبل أن يعلن ترامب أن الملف سيكون ضمن جدول المحادثات.

أما الصين، فأكدت أن القادة الثلاثة سيجرون مناقشات معمقة بشأن الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أجندة الاجتماع.

وتأتي القمة في وقت حساس بالنسبة لملف الأسلحة النووية، خاصة بعد انتهاء صلاحية معاهدة "نيو ستارت" بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير 2026، وهي آخر اتفاقية كانت تضع قيودًا على الترسانتين النوويتين للبلدين.

هل يلتقي ترامب وبوتين منفردين؟

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه من غير المرجح أن يجد بوتين وترامب وقتًا لإجراء مفاوضات ثنائية شاملة خلال قمة "أبيك"، لكنه أشار إلى إمكانية عقد محادثات بينهما على هامش القمة.

ومن المتوقع أن تتطرق أي محادثات ثنائية محتملة إلى الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران.

كما قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، إن بوتين وترامب قد يحظيان بفرصة للتحدث بشكل غير رسمي أكثر من مرة خلال القمة.

لقاء بوتين وشي للمرة الـ50

وقبل القمة الثلاثية، عقد بوتين وشي جين بينغ محادثات ثنائية في شنتشن، في ثالث لقاء مباشر بينهما خلال عام 2026.

ورحب شي ببوتين باعتباره "صديقي القديم"، مشيرًا إلى أن اللقاء يمثل المرة الخمسين التي يلتقي فيها الرئيسان منذ توليهما الرئاسة، بما في ذلك اللقاءات التي تمت عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد شي أن العلاقات بين موسكو وبكين تضيف مزيدًا من الاستقرار إلى عالم يتسم بالاضطراب، بينما شدد بوتين على استمرار التنسيق بين البلدين في السياسة الخارجية.

وتناول اللقاء، الذي استمر أكثر من ساعتين، الحرب في أوكرانيا والتطورات في شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب التعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تعاون عسكري متزايد بين موسكو وبكين

وفي سياق متصل، تحدث مسؤول روسي عن تطور التعاون العسكري والتقني بين موسكو وبكين، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يشمل تصنيع الطائرات والمحركات، وقطاع الفضاء، والدفاع الجوي، والقطاع البحري.

وتعكس هذه التصريحات مستوى التقارب المتزايد بين روسيا والصين، في وقت تواجه فيه موسكو ضغوطًا غربية بسبب الحرب في أوكرانيا، بينما تخوض بكين بدورها تنافسًا استراتيجيًا متصاعدًا مع واشنطن.

لماذا تمثل القمة مكسبًا لبوتين؟

تمثل مشاركة بوتين في القمة الثلاثية فرصة لتعزيز الحضور الروسي على الساحة الدولية، خاصة بعد سنوات من العقوبات والعزلة التي فرضتها الدول الغربية على موسكو عقب الحرب في أوكرانيا.

وبعد نحو أربع سنوات من اندلاع الحرب، يجلس بوتين إلى طاولة واحدة مع رئيسي الولايات المتحدة والصين، في مشهد يعكس عودة موسكو إلى دائرة التحركات الدبلوماسية الكبرى.

كما أن انعقاد القمة يمنح بوتين فرصة لطرح رؤيته بشأن مستقبل الحرب في أوكرانيا، خاصة في ظل رفض موسكو تقديم تنازلات بشأن وقف شامل لإطلاق النار.

وتشير تقديرات إلى أن بوتين قد يسعى إلى جعل أوكرانيا محورًا رئيسيًا للمباحثات، والدفع باتجاه تصور لمستقبل الصراع تشارك فيه القوى الكبرى، وهو ما يثير مخاوف في كييف وبعض العواصم الأوروبية من التوصل إلى تفاهمات بشأن أوكرانيا دون مشاركة أوكرانية أو أوروبية.

وتعيد هذه المخاوف إلى الأذهان مؤتمر يالطا عام 1945، الذي جمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا لبحث ترتيبات النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.

مصالح استراتيجية متشابكة

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، أن القمة التي تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينج، تعكس طبيعة المصالح الاستراتيجية المتشابكة بين القوى الكبرى، مشيرًا إلى أن مجرد انعقاد اللقاء يحمل دلالات سياسية مهمة بشأن إدارة العلاقات بين الدول الثلاث والتعامل مع الملفات الدولية المعقدة.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاجتماع يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، من بينها إمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن مناطق النفوذ وآليات التعامل مع القضايا الدولية، في ظل التوجه نحو نظام دولي متعدد الأقطاب، إلى جانب احتمال الدخول في تفاهمات متبادلة تقوم على ترتيب الأولويات وتقاطع المصالح، بما وصفه بـ"لعبة التبادلات الكبرى"، بحيث تسعى كل دولة إلى تحقيق ضمانات أو مكاسب في ملفات تمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لها.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أن أولويات الدول الثلاث تختلف باختلاف مصالحها، موضحًا أن الصين تسعى إلى تأمين مصالحها الاستراتيجية المرتبطة بتايوان والحد من التدخل الأمريكي في هذا الملف، بينما تركز الولايات المتحدة على مصالحها في مناطق التماس الاستراتيجي، في حين تسعى روسيا إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ومنع امتداد تداعياتها شرقًا والعمل على تخفيف العقوبات المفروضة عليها.