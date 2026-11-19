في إطار اهتمام جامعة الوادي الجديد بالأنشطة الطلابية ودورها في بناء الشخصية وتنمية القدرات الإبداعية، تتواصل الاستعدادات بكلية الآداب لتقديم تجربة مسرحية جديدة، تتيح للطلاب التعبير عن مواهبهم وأفكارهم، وتمنحهم فرصة حقيقية لخوض تجربة فنية تثري حياتهم الجامعية.

وتحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور رجب كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبعناية الأستاذ الدكتور محمد عبد السلام، عميد كلية الآداب، عقد فريق مسرح الكلية اجتماعًا مع الأستاذ الدكتور عاطف عبد العزيز، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، لمناقشة اختيار العمل المسرحي الجديد، وتوزيع الأدوار، ووضع التصورات الأولية لمراحل الإعداد والتجهيز.



وشارك في الاجتماع الدكتور خلف بدوي العفدري، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والدكتورة دعاء أبو جبل، مدير إدارة رعاية الطلاب، حيث تناول اللقاء سبل دعم الفريق وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاح التجربة، بما يتيح للطلاب المشاركة الفاعلة والاستفادة من مواهبهم وقدراتهم المختلفة.



وشهد الاجتماع مناقشات حول معايير اختيار النص المسرحي، وأهمية أن يحمل العمل رسالة فكرية وإنسانية ترتبط بقضايا المجتمع واهتمامات الشباب، وتجمع بين القيمة الفنية والقدرة على التأثير في الجمهور وإثارة وعيه.



كما تناولت المناقشات توزيع الأدوار بما يتناسب مع إمكانات الطلاب وميولهم الفنية، مع إتاحة الفرصة أمام المواهب المختلفة للمشاركة في عناصر العمل المسرحي، سواء في التمثيل أو الإعداد والإخراج والديكور والإضاءة والملابس، إيمانًا بأن نجاح العرض يقوم على تكامل الجهود وتنوع الخبرات.



ويعكس الاجتماع أهمية المسرح الجامعي باعتباره أكثر من مجرد نشاط فني؛ فهو تجربة عملية يتعلم من خلالها الطالب الانضباط وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي، ويكتسب الثقة في قدرته على التعبير والحوار، فضلًا عن اكتشاف جوانب جديدة من شخصيته وقدراته.

فالمسرح لا يصنع ممثلًا فحسب، بل يمنح الطالب فرصة لاكتشاف ذاته، والعمل مع الآخرين، وتحويل أفكاره إلى تجربة حية تصل إلى الجمهور. ومن هنا تبدأ الحكاية الحقيقية؛ من موهبة تجد من يرعاها، وحلم يجد طريقه إلى النور، وشباب يتعلمون أن الإبداع لا يتحقق إلا بالشغف والعمل والإصرار.