نظمت كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد زيارة علمية لشركة زويتس العالمية لمنتجات رعاية وصحة الحيوان، شارك فيها منتسبو الأقسام الإكلينيكية وطلاب الفرقة النهائية، في ورشة عمل موسعة.

وتناولت الورشة أهم التهديدات المرضية التي تهدد الثروة الحيوانية، وسبل الوقاية منها، كما تم استعراض المنتجات البيطرية الخاصة بالشركة ودورها في دعم صحة الحيوان وتحسين الإنتاج.

أُقيم اللقاء تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور رجب كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور وليد سنوسي، عميد الكلية، وبتنسيق من الأستاذ الدكتور محمود هاشم محمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد شاكر عبد الحافظ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والذى أكد على أهمية تأهيل الكوادر البيطرية وربطهم بمتطلبات سوق العمل.

وتتقدم أسرة الجامعة بخالص الشكر والتقدير لفريق عمل شركة زويتس العالمية، متمنين المزيد من التعاون المثمر في المستقبل.