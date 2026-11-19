أطلقت أكاديمية الفنون، فرع الإسكندرية، سلسلة من الأنشطة التفاعلية لطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، بهدف تعزيز المهارات العملية وتطوير قدراتهم الفنية والإبداعية، وذلك من خلال تنظيم تدريبات متخصصة في مادة الارتجال، تحت إشراف الدكتورة وفاء الحكيم.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الطلاب، حيث أتاحت الأكاديمية للمرة الأولى الفرصة أمام جميع طلابها لحضور الأنشطة، سواء بالمشاركة في تقديم التدريبات أو متابعة التجارب المختلفة، بما يوفر مساحة للتفاعل وتبادل الخبرات والاستفادة من الجانب التطبيقي للعملية التعليمية.

وتضمنت الفعاليات مجموعة من التدريبات العملية لطلاب الفرقة الثانية بمادة الارتجال، اعتمدت على تنفيذ فرضيات جماعية مطولة، استهدفت تنمية مهارات التواصل وسرعة البديهة والعصف الذهني، إلى جانب تعزيز مرونة الجسد والتدريب على العلاقة بين الأذن والكلام المنطوق.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار توجه أكاديمية الفنون بالإسكندرية نحو تطوير أساليب التدريب والتعليم المسرحي، وإتاحة فرص أكبر أمام الطلاب لاكتساب الخبرات العملية، بما يسهم في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم على الأداء والابتكار، تمهيدًا لإعداد كوادر فنية مؤهلة في مجال المسرح.