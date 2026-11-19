تواجه شركة "إنفيديا" مرحلة من الاضطراب مع تراجع سهمها بنحو 3%، وسط تساؤلات المستثمرين بشأن مستقبل الشركة بعد رحيل رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانج، ومخاوف من تباطؤ الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت تتسارع فيه جهود البحث عن قيادة جديدة قادرة على الحفاظ على مسيرة نمو عملاق الرقائق الإلكترونية.

وتتصاعد حالة الترقب داخل الشركة مع طرح اسم رينيه هاس، الرئيس التنفيذي لشركة آرم هولدينجز ، ضمن أبرز المرشحين لخلافة هوانج، الذي قاد «إنفيديا» لأكثر من ثلاثة عقود وأسهم في تحويلها إلى أحد أبرز اللاعبين في صناعة الذكاء الاصطناعي، وفق وكالة بلومبرج.

وأفادت مصادر مطلعة للوكالة الأمريكية بأن شركة التوظيف التنفيذي «هايدريك آند سترجلز»، التي استعان بها مجلس إدارة «إنفيديا» لاختيار رئيس تنفيذي جديد، تواصلت مع هاس لبحث إمكانية توليه المنصب، كما بدأت التواصل مع مرشحين محتملين آخرين، في إطار مساعي الشركة لطمأنة المستثمرين بشأن قدرتها على مواصلة النمو في مرحلة ما بعد هوانج.

ويبرز هاس ضمن قائمة المرشحين، إلى جانب إيان باك، نائب رئيس «إنفيديا»، وليزا سو، الرئيسة التنفيذية لشركة «إيه إم دي»، وجوني سروجي، كبير مسؤولي الأجهزة في «أبل»، فيما طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اسم تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لـ«أبل»، لتولي المنصب.

ويمتلك هاس خبرة سابقة داخل «إنفيديا»، حيث عمل بها لمدة سبع سنوات مديرًا عامًا لمنتجات الحوسبة، كما سبق للشركة أن حاولت الاستحواذ على «آرم» عام 2020، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب اعتراضات الجهات التنظيمية.

غير أن تولي هاس، البالغ من العمر 64 عامًا، أو أي مرشح آخر قيادة «إنفيديا» لن يكون مهمة سهلة، في ظل ارتباط ثقافة الشركة وشخصيتها المؤسسية بدرجة كبيرة بهوانج. وكان هاس قد وصفه خلال مؤتمر للتكنولوجيا في مدينة أوستن بأنه «أسطورة»، معتبرًا أن ما بناه داخل الشركة يمثل إنجازًا تاريخيًا.

وجاء رحيل هوانج في 12 نوفمبر، بحسب المعلومات الواردة، عقب الكشف عن مزاعم تتعلق بعلاقة خارج إطار الزواج، واتساع نطاق الجدل المرتبط بعلاقته بامرأة خضعت لتحقيقات أمريكية للاشتباه في تجسسها لصالح الصين. وأقر هوانج بوجود علاقة معها، فيما نفت بكين وجود أي مخطط للتجسس.

ورغم التكهنات بشأن إمكانية عودته، أكد رئيس مجلس إدارة «إنفيديا» هارفي جونز أن المجلس لا يعتزم إعادة هوانج إلى منصب الرئيس التنفيذي، وهو الموقف الذي كررته الشركة خلال اجتماع مع الموظفين يوم أمس الأربعاء، رغم إعلان هوانج استعداده للعودة، وإشارته إلى تلقيه اتصالات عديدة تدعم هذه الفكرة.

وفي محاولة لاحتواء المخاوف، تسعى إدارة «إنفيديا» إلى تأكيد متانة وضعها المالي وقدرتها على تجاوز أزمة القيادة، إذ استعرضت نتائجها المالية الأخيرة ورفعت توقعاتها للمبيعات. كما أكدت الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس، خلال اجتماع مع الموظفين، قدرة الشركة على التعامل مع التحديات الراهنة.

وانعكست الضغوط على السهم سلبًا على أداء وول ستريت، إذ ساهم تراجعه في دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي، رغم انخفاض أسعار النفط، الذي قدم دعمًا لسوق السندات.

وتأتي هذه الخسائر في أعقاب تراجع السهم خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف بشأن مستقبل القيادة واحتمالات تباطؤ الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وهي عوامل طغت على التوقعات القوية لمبيعات الشركة وزيادة برنامج إعادة شراء الأسهم.

وقال لوك لانجو، محرر النشرة الإخبارية «إنوفيشن إنفستور» (Innovation Investor)، إن التطورات الأخيرة لا تقدم إجابة عن السؤال الأساسي بشأن شكل «إنفيديا» خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الصورة ستتضح مع ما ستشهده الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي تطور موازٍ يعكس استمرار تدفق الاستثمارات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، حددت شركة «أنثروبيك» سعر سهمها في طرحها العام الأولي عند 83 دولارا، متجاوزة النطاق السعري السابق الذي تراوح بين 70 و78 دولارًا للسهم.

وكانت الشركة قد عرضت 801.4 مليون سهم، فيما طرح المستثمرون 23.6 مليون سهم إضافي، بحسب الإفصاحات المقدمة، كما تعتزم جمع 26 مليار دولار من خلال طرح خاص بالأسعار المحددة للاكتتاب العام.

وقال جاي بيترز، من شركة «نيو إيدج ويلث»، إن طرح «أنثروبيك» يبدو مستقرًا ويسير وفق المسار المحدد له، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا لمنظومة الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى دور الشركة باعتبارها أحد المستهلكين الرئيسيين للبنية التحتية اللازمة لتطوير هذه التقنيات.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أكتوبر اتفاق جميع المسؤولين تقريبًا على احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% في الوقت المناسب.

وفي أسواق المعادن، تراجعت أسعار النحاس وسط موجة بيع واسعة امتدت إلى بورصات لندن ونيويورك وشنغهاي، مع تخلي مستثمرين عن رهاناتهم المتفائلة المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، واتجاه آخرين إلى المراهنة على انخفاض الأسعار، بالتزامن مع استمرار التقلبات الحادة في أسواق المعادن.