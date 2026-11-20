أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن إعلان وزير الاستثمار عن إطلاق استراتيجية للترويج للاستثمار الأجنبي، يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام رؤوس الأموال.



وأشار" نظير" في تصريحاته إلى أن نجاح الاستراتيجية يتطلب ربط الترويج الاستثماري بإجراءات عملية لتحسين مناخ الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز ثقة المؤسسات والشركات الدولية في السوق المصرية.



جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة، في جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير، حول استضافة مصر للاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.



تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي

وأكد الوزير أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي ويعزز جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للترويج لجذب الاستثمارات، من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، بهدف جذب الاستثمارات النوعية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم الإنتاج والصادرات ويزيد مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.