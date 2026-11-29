تدرس الحكومة اليابانية تحديد إجمالي الإنفاق الدفاعى خلال السنوات الخمس اعتبارًا من السنة المالية 2027 عند أقل بقليل من 60 تريليون ين " أي نحو 376 مليار دولار"، وسط ضغوط من الأحزاب الحاكمة لرفع الإنفاق إلى مستويات أعلى لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، بحسب مصدر مطلع.

ومن المتوقع إدراج أرقام الإنفاق الدفاعى ضمن وثائق السياسات الأمنية الرئيسية التي تعتزم الحكومة مراجعتها قبل نهاية العام، إلا أن الموقف لا يزال غير محسوم، في ظل نقل الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، بشكل غير رسمي، إلى الجانب الياباني أن الإنفاق دون مستوى 60 تريليون ين لن يكون كافيًا، وفقًا للمصدر الذي تحدث إلى وكالة أنباء "كيودو" الرسمية، اليوم /الأحد/، بدون ذكر اسمه.

وكان فريق رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قد أبلغ وزارة الدفاع، بصورة غير رسمية، في أوائل نوفمبر الجاري، بأن إجمالي الإنفاق ينبغي أن يبلغ نحو 56 تريليون ين، وهو مستوى يقل بكثير عن تقديرات الوزارة التي تراوح بين 70 و80 تريليون ين، باعتباره المبلغ اللازم لتمويل المعدات والمنظومات الدفاعية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن المتوقع أن تتضمن خطة تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية شراء أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة والذخائر والصواريخ، استعدادًا لاحتمال خوض صراعات طويلة الأمد.

غير أن المقترح واجه معارضة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف، حزب الابتكار الياباني، ما دفع الحكومة إلى التوجه نحو زيادة الإنفاق الدفاعي.

في المقابل.. ترى الولايات المتحدة أن تخصيص أقل من 60 تريليون ين لن يكون كافيًا لتمويل جهود اليابان الرامية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية، ومن المرجح أن يكون الملف ضمن الموضوعات التي يناقشها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال زيارته لليابان المقررة في الفترة من 8 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تعقد الأحزاب الحاكمة، /الثلاثاء/ المقبل، مباحثات على مستوى المسؤولين التنفيذيين لمناقشة حجم الإنفاق الدفاعي، إذ يُتوقع أن يطالب حزب الابتكار الياباني، المعروف بتبنيه سياسات أمنية متشددة، بتخصيص ما لا يقل عن 70 تريليون ين، بينما يرجح أن يدعو الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى زيادة الإنفاق دون طرح أرقام محددة.

وأشارت رئيسة الوزراء تاكايتشي إلى أن حكومتها ستعطي الأولوية لتوفير التمويل اللازم لخفض ضريبة الاستهلاك، وهو أحد تعهدات الحزب الليبرالي الديمقراطي خلال حملته الانتخابية في فبراير الماضي، ما يعني أن أي زيادة في الإنفاق على الدفاع فوق مستوى 60 تريليون ين ستظل مرهونة بقرارها.

وكانت خطة تعزيز القدرات الدفاعية الحالية، للفترة من السنة المالية 2023 إلى 2027، تستهدف إنفاق نحو 43 تريليون ين.

وتلتزم اليابان، بموجب دستورها السلمي الذي أقر بعد الحرب العالمية الثانية، منذ فترة طويلة بالحفاظ على ميزانيتها الدفاعية السنوية عند نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، غير أن تصاعد تحركات الصين في المنطقة، إلى جانب التهديدات النووية والصاروخية من كوريا الشمالية، دفعها إلى التوسع بشكل كبير في قدراتها الدفاعية وزيادة الإنفاق المرتبط بها إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.