8 علامات تساعدك في اختيار شريكة حياتك.. أبرزها الأظافر وجمال الابتسامة

يخطئ من يعتقد أن الرجل يهتم بالمظهر الخارجي للمرأة فقط ، أو بمعنى آخر أن المرأة بالنسبة له مجرد قطعة حلوة عليه أن يسرع في التقاطها؛ فنجد أن الرجل الحكيم يضع مواصفات قد تكون مثالية بعض الشئ و لكن في مجمل الأمر هو يريد مرأة جميلة ذكية وناضجة .



نشر موقع "bright side” بعض النقاط التي تستوقف الرجل عند اختياره المرأة التي يريد أن يشاركها حياته.



1-الرقة وهي من أهم العلامات التي توضح علامات الأنوثة لدى أي بنت.

2-الذكاء أي يمكنها الخروج من أي مأزق بشكل لا يزعزع من ثقتها بنفسها.

3-يعتبر الكثير من الرجال أن أظافر البنت أحد أبرز علاملات الأنوثة فلابد أ، تكون أظافرك مقلمة بشكل جميل طوال الوقت.

4-بعض الرجال يفضل الإرتباط من الفتاة التي تربت في مستوى مادي مناسب في بيت والدها.

5-يميل الرجال إلى البنات القوية التي تجيد الإعتماد على نفسها في تدبير شئونها ، يعتقدون أنهم قادرون على تحمل مسئولية تكوين أسرة و نجاح العلاقة .

6-الملابس و الإكسسوارات و الأحذية يظن البعض أنها غير مهمة بعض الشيء ولكنها في الواقع تلفت نظر الرجل بشكل كبير جدا .

7- الضحك وخفة الظل قد تكون من أهم الأشياء التي تلفت إنتباه شريحة كبيرة من الرجال .

8-التطلعات والأمنيات فالرجال يحبون المرأة الحالمة التي تعمل على تحقيق أمنياتها ويبجث عنها بشكل مستمر لتشاركه أفكاره و أحلامه و تبادله الرأي قي ما يريد القيام به .

