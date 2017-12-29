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مرأة

8 علامات تساعدك في اختيار شريكة حياتك.. أبرزها الأظافر وجمال الابتسامة

الجمعة 29/ديسمبر/2017 - 06:10 م
صدى البلد
مريم صليب
يخطئ من يعتقد أن الرجل يهتم بالمظهر الخارجي للمرأة فقط ، أو بمعنى آخر أن المرأة بالنسبة له مجرد قطعة حلوة عليه أن يسرع في التقاطها؛ فنجد أن الرجل الحكيم يضع مواصفات قد تكون مثالية بعض الشئ و لكن في مجمل الأمر هو يريد مرأة جميلة ذكية وناضجة .

نشر موقع "bright side” بعض النقاط التي تستوقف الرجل عند اختياره المرأة التي يريد أن يشاركها حياته.

1-الرقة وهي من أهم العلامات التي توضح علامات الأنوثة لدى أي بنت.
2-الذكاء أي يمكنها الخروج من أي مأزق بشكل لا يزعزع من ثقتها بنفسها.
3-يعتبر الكثير من الرجال أن أظافر البنت أحد أبرز علاملات الأنوثة فلابد أ، تكون أظافرك مقلمة بشكل جميل طوال الوقت.
4-بعض الرجال يفضل الإرتباط من الفتاة التي تربت في مستوى مادي مناسب في بيت والدها.
5-يميل الرجال إلى البنات القوية التي تجيد الإعتماد على نفسها في تدبير شئونها ، يعتقدون أنهم قادرون على تحمل مسئولية تكوين أسرة و نجاح العلاقة .
6-الملابس و الإكسسوارات و الأحذية يظن البعض أنها غير مهمة بعض الشيء ولكنها في الواقع تلفت نظر الرجل بشكل كبير جدا .
7- الضحك وخفة الظل قد تكون من أهم الأشياء التي تلفت إنتباه شريحة كبيرة من الرجال .
8-التطلعات والأمنيات فالرجال يحبون المرأة الحالمة التي تعمل على تحقيق أمنياتها ويبجث عنها بشكل مستمر لتشاركه أفكاره و أحلامه و تبادله الرأي قي ما يريد القيام به .

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