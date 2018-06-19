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كأس العالم

سيناريو وحيد لصعود منتخب مصر إلى دور الـ 16 فى المونديال

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 10:16 م
صدى البلد
يسري غازي
تغلب منتخب روسيا على نظيره منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد كريستوفسكي فى إطار الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى نهائيات المونديال، ليكون الدب الروسي أول المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 بكأس العالم.

أحرز ثلاثية الدب الروسي أحمد فتحى بالخطأ فى مرماه وتشيرشيف ودزيزيا في حين سجل هدف الفراعنة الوحيد عن طريق محمد صلاح من ركلة جزاء.

وينشر صدى البلد سيناريو صعود منتخب مصر الوطنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر الى دور الـ 16 فى نهائيات بطولة كأس العالم.

سيناريو الأمل الوحيد لمنتخب الفراعنة الكبار لبلوغ دور الـ 16 يتمثل فى تحقيق منتخب السعودية غدا الأربعاء فى إطار الجولة الثانية مفاجأة عن طريق الفوز على نظيره منتخب أوروجواي واقتناص الثلاث نقاط فى المجموعة الأولى.

على أن يخسر منتخب أوروجواى فى الجولة الثالثة والأخيرة من لقاءات المجموعة أمام نظيره منتخب روسيا بالتزامن مع تغلب منتخب مصر الوطنى على شقيقه السعودي بالعديد من الأهداف بعدما تتساوى ثلاث منتخبات فى عدد النقاط.

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