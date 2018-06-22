ويبو الصيني يحجب تدوينات عن جون أوليفر بعد انتقاده الرئيس شي

حجب موقع ويبو للتدوين المصغر وحذف كل التدوينات المتعلقة بمقدم البرامج الكوميدية البريطاني جون أوليفر بعد انتقاده سجل بكين في حقوق الإنسان وسخريته من الرئيس شي جين بينغ في برنامجه (لاست ويك تونايت).



وخلال فقرة استمرت 20 دقيقة بثتها شبكة (إتش.بي.أو) التلفزيونية الأمريكية يوم الأحد الماضي انتقد أوليفر الخطوات التي اتخذتها الصين لرفع القيود عن الفترات الرئاسية وتخليد "أفكار شي جين بينغ" في الدستور قائلا إن ترسيخ شي لسلطاته مدفوع "بعبادة القيادة".



كما استهزأ أوليفر بمبادرة الصين المعروفة باسم (الحزام والطريق) وحملتها الحالية على الفساد وفرضها رقابة على نشر صور الشخصية الكرتونية ويني ذا بو على الإنترنت التي قيل إنها تشبه شي.



وأدت محاولات لنشر اسم أوليفر بالإنجليزية أو اسم برنامجه لظهور رسائل خطأ عن "معلومات تنتهك القوانين واللوائح ذات الصلة". و يبدو أن اسمه المكتوب باللغة الصينية لم يحجب.



وكتب أحد مستخدمي ويبو أمس الخميس "لن أتمكن طوال حياتي من رؤية جون أوليفر في السوق الصينية بعد هذه الحلقة".