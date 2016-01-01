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كأس العالم

ساويرس بعد مغادرة البرازيل المونديال: إيه دا كل العمالقة يخرجوا كدا

الجمعة 06/يوليه/2018 - 11:30 م
صدى البلد
محمد بدران
علق المهندس نجيب ساويرس، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، بعد هزيمة البرازيل من بلجيكا، مساء اليوم، وخروجها من كأس العالم، المقام بروسيا.

وكتب «ساويرس» قائلا: «إيه كاس العالم ده اللي كل العمالقة يخرجوا كده»، في إشارة إلى خروج المنتخبات ذات الخبرة في عالم كرة القدم.

وودع المنتخب البرازيلي كأس العالم 2018 من الدور ربع النهائي، وذلك بعد خسارته بنتيجة 1 – 2، أمام نظيره منتخب بلجيكا، فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "كازان أرينا".

جدير بالذكر أن المنتخب البلجيكي يواجه نظيره المنتخب الفرنسي فى نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.
ساويرس بعد مغادرة البرازيل المونديال: إيه دا كل العمالقة يخرجوا كدا

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