عائشة بن أحمد ونجل خالد صالح ضيفا معكم منى الشاذلي الخميس.. صور

تنفرد الإعلامية منى الشاذلي بحلقة خاصة مع النجمة التونسية عائشة بن أحمد و الفنان الشاب أحمد خالد صالح نجل النجم الراحل خالد صالح تعرض مساء غد الخميس علي قضائية سي بي سي.





و تكشف بن أحمد خلال لقائها ببرنامج معكم منى الشاذلي العديد من الكواليس والاسرار الجديدة عن مشاركتها بطولة مسلسل "نصر الصعيد" أمام النجم محمد رمضان ، وتتحدث عن مسيرتها فى عالم التمثيل فى تونس قبل قدومها الى القاهرة ، وكيف استطاعت التكيف مع الحياة فى مصر بعيدا عن أهلها.



وتتضمن الحلقة فقرة أخرى مع النجم الصاعد أحمد خالد صالح ، يتحدث فيها عن أول أدواره فى عالم الدراما خلال شهر رمضان الماضي ، ويكشف فيها لأول مرة أسرار عن علاقته بوالده الفنان الراحل خالد صالح ، ولماذا كان يرفض مساعدته لدخول مجال التمثيل ، وأبرز المواقف التي جمعته بوالده.



وتشهد الحلقة اعادة لفقرة سابقة مع والدة الشهيد أحمد منسي وذلك فى الذكرى السنوية الأولى لوفاته .



