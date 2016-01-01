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فن

عائشة بن أحمد ونجل خالد صالح ضيفا معكم منى الشاذلي الخميس.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:47 م
صدى البلد
محمد صبحي
تنفرد الإعلامية منى الشاذلي بحلقة خاصة مع النجمة التونسية عائشة بن أحمد و الفنان الشاب أحمد خالد صالح نجل النجم الراحل خالد صالح تعرض مساء غد الخميس علي قضائية سي بي سي.


و تكشف بن أحمد خلال لقائها ببرنامج معكم منى الشاذلي العديد من الكواليس والاسرار الجديدة عن مشاركتها بطولة مسلسل "نصر الصعيد" أمام النجم محمد رمضان ، وتتحدث عن مسيرتها فى عالم التمثيل فى تونس قبل قدومها الى القاهرة ، وكيف استطاعت التكيف مع الحياة فى مصر بعيدا عن أهلها.

وتتضمن الحلقة فقرة أخرى مع النجم الصاعد أحمد خالد صالح ، يتحدث فيها عن أول أدواره فى عالم الدراما خلال شهر رمضان الماضي ، ويكشف فيها لأول مرة أسرار عن علاقته بوالده الفنان الراحل خالد صالح ، ولماذا كان يرفض مساعدته لدخول مجال التمثيل ، وأبرز المواقف التي جمعته بوالده.

وتشهد الحلقة اعادة لفقرة سابقة مع والدة الشهيد أحمد منسي وذلك فى الذكرى السنوية الأولى لوفاته .

عائشة بن أحمد ونجل خالد صالح ضيفا معكم منى الشاذلي الخميس.. صور
عائشة بن أحمد ونجل خالد صالح ضيفا معكم منى الشاذلي الخميس.. صور
عائشة بن أحمد ونجل خالد صالح ضيفا معكم منى الشاذلي الخميس.. صور
عائشة بن أحمد ونجل خالد صالح ضيفا معكم منى الشاذلي الخميس.. صور
عائشة بن أحمد ونجل خالد صالح ضيفا معكم منى الشاذلي الخميس.. صور

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