الصحة: خبير إسباني يجري 3 قساطر قلبية متقدمة مجانًا بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

في إطار مشروع استقدام الخبراء الدوليين للعمل بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، أعلنت الوزارة نجاح زيارة الدكتور خوسيه لويس، الخبير الإسباني المتخصص في جراحات وقساطر القلب الدقيقة، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بهدف نقل الخبرات العالمية المتقدمة، وتطوير الكوادر الطبية المصرية، وتقديم خدمات علاجية فائقة الجودة للمرضى دون أي أعباء مالية.

ثلاث قساطر قلبية دقيقة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخبير الإسباني أجرى ثلاث قساطر قلبية دقيقة لعلاج حالات ارتجاع الصمام الرئوي بشكل مجاني كامل، مما ساهم في تحسين وظائف القلب لدى المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية. وأكد أن الزيارة شملت أيضًا نقل خبرات نوعية للأطباء المصريين من خلال الشرح النظري والتدريب العملي أثناء العمليات.

وقالت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إن استقدام مثل هذه الكفاءات العالمية يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المتخصصة، وتعزيز قدرات الأطباء المصريين في التدخلات الدقيقة.

العمليات تأتي ضمن جهود المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار

من جانبه، أشار الدكتور صلاح جودة، مدير المستشفى، إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن تكلفة كل قسطرة تتجاوز مليون جنيه. وتضمنت الحالات ثلاثة مرضى (15 عامًا، 28 عامًا، و13 عامًا) كانوا يعانون من ارتجاع شديد في الصمام الرئوي مع تمدد في البطين الأيمن نتيجة عيوب خلقية سابقة، حيث تم زراعة صمام رئوي جديد عبر القسطرة بنجاح، مما يُعد نقلة نوعية في علاج مثل هذه الحالات المعقدة.