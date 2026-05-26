ضيوف الرحمن يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

بثت قناة إكسترا نيوز لقطات توضح توافد ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم.

وعرضت قناة “القاهرة الإخبارية” فيديو من داخل المشاعر المقدسة يوضح وقوف الحجاج بعرفة لأداء ركن الحج الأعظم.

ويؤدي أكثر من مليوني حاج، بينهم ما يزيد على 76 ألف حاج من البعثة المصرية، الركن الأعظم من مناسك الحج بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيمات التي وفرتها بعثة الحج الرسمية، لضمان راحة الحجاج وتيسير أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

ويحرص حجاج بيت الله الحرام على أداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بمسجد نمرة، أحد أبرز المعالم الإسلامية بمشعر عرفات، حيث يلقي خطبة يوم عرفة الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، وفق ما أعلنته رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتنقل شعائر يوم عرفة وخطبة المسجد عبر مختلف المنصات الإعلامية السعودية والدولية بأكثر من 35 لغة، في متابعة يحرص عليها ملايين المسلمين حول العالم، بالتزامن مع تغطية إعلامية موسعة يشارك فيها إعلاميون من نحو 80 دولة.

ومع غروب شمس هذا اليوم المبارك، تبدأ جموع الحجيج النفرة إلى مزدلفة للمبيت بها وأداء صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، قبل التوجه فجر غدٍ، الأربعاء، إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى واستكمال مناسك الحج خلال أيام التشريق.