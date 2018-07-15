البيض الصيني.. فزاعة تبدأ على فيسبوك وتنتهي عنده.. الصحة والتموين: وهم لا أساس له

من الأرز الصيني المزعوم إلى الدجاج البرازيلي تستمر الفزاعات الفيسبوكية وصولا إلى البيض الصيني، الذي تكثر حوله الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما الإحصاءات لم تشِر إلى شكاوى فعلية على أرض الواقع.





الأرقام تبدد الشائعات





الأرقام في هذا الشأن تميل نحو تكذيب الادعاءات المنتشرة حول البيض الصيني، نظرًا لتحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من البيض وفقًا لبيانات شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، التي تؤكد أن إنتاج مصر سنويًا يصل إلى 12 مليار بيضة، ما يعني أنها تكفي السوق المحلية، فضلًا عن اتجاه مصر نحو التصدير وهو ما يغلق الباب أمام الاستيراد سواء من الصين أو غيرها.





الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشير في بياناته المنشورة سلفًا إلى أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي في 12 سلعة زراعية وغذائية منذ عام 2016، حيث حققت الدولة في البيض اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 100% ووصل إلى قمته في 2016 محققًا نسبة 100.2%.





الاستهلاك طبيعي





الشائعات المنتشرة على "فيسبوك" تلقاها المستخدمون ببعض الذعر، ربما لدخول البيض كمكون رئيسي في كثير من الصناعات الغذائية والاعتماد اليومي عليه في المطابخ المصرية، غير أن بيانات الاستهلاك في سلاسل المحلات الكبرى لم تسجل أي انخفاض منذ إطلاق الشائعة ما يعني أنها بدأت على الإنترنت وانتهت عنده.





بدورها، تحركت وزارة الصحة نحو تتبع الشائعة ورصد آثارها على أرض الواقع، لكنها لم تقف عند وقائع ملموسة كما هو الحال قبل ذلك في أزمة الدجاج البرازيلي والأرز الصيني.





لا إصابات





الصحة قالت من خلال قطاع الطب الوقائي، إنها شكلت فرقا بكافة المحافظات للتفتيش علي منافذ البيع، لكنها لم ترصد أي حالات إصابة أو بيض مغشوش.





وعلى الرغم من تحذيرات خبراء بأنه يصعب التفريق بين البيض الصيني والطبيعي، يقول علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي لـ"صدى البلد" مطمئنًا المواطنين: "مازالت فرق البحث الوقائي مستمرة في عمليات التفتيش والرصد، فضلًا عن أن دخول اي منتج غذائي إلي البلاد عبر أي من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية يخضع لاختبارات غذائية شديدة".





الإصابة بالتسمم الغذائي والأنيميا، هي الأعراض التي قد تصيب من يتناول البيض الصيني – بحسب خبراء التغذية – لكن الصحة عادت لتؤكد أنها لا تسجل استقبال حالات استثنائية من هذه النوعية.





التموين على الخط





وإمعانًا في بعث الطمأنينة في النفوس حول الأمر، دخلت وزارة التموين على خط الأزمة الوهمية، لتخصص أرقام ٢٤٠٦٠٨٠٠ و٢٤٠٦٠٨٠١ و٢٤٠٦٠٨٠٢. لتلقي شكاوى المواطنين.





الحملات التموينية هي الأخرى تضاعفت خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وفقًا لتوجيهات توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكنها هي الأخرى لم تصل إلى خط حقيقي يربط بين الواقع وشائعات العالم الافتراضي.





الفزاعة إلى زوال





القصة على فيسبوك تكاد تتلاشى تحت وطأة الأرقام الواقعية، وربما من يحاولون مط خيوطها يسعون إلى خلق فزاعة جديدة لتخويف المواطنين من الاستهلاك الطبيعي بسبب مآرب شخصية أو مكاسب بديلة.





أرقام شعبة الدواجن تكشف عن أن مصر بوسعها تحقيق 300 مليون دولار سنويا، من تصدير 3 مليارات بيضة فقط، أي ما يعادل 25 % من قيمة الإنتاج المحلي، ربما توضح الأرقام ما يستتر من غايات مروجي الشائعات نحو التشكيك في جودة السلع الغذائية المصرية.