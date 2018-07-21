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مقتل طبيب الرئيس الأمريكي الأسبق بوش في حادث غامض.. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 03:03 م
مقتل طبيب الرئيس
مقتل طبيب الرئيس الأمريكي السابق بوش
أحمد شريف
أصيب طبيب قلب عالج الرئيس السابق جورج دبليو بوش الأب، برصاصة قاتلة، على يد قائد دراجة، خلال سيره بدراجته في أحد مجمعات هيوستن الطبية، حيث تحاول الشرطة تحديد ما إذا كان إطلاق النار عشوائيًا أو كان عن عمد.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، وقع إطلاق النار على طبيب القلب "مارك هاوس كنشت" في حوالي الساعة التاسعة صباحًا من يوم الجمعة الماضية، عندما كان يتجه شمال مركز تكساس الطبي، وفقا لتروي فينر، رئيس الشرطة التنفيذية لهيوستن.

وكان المشتبه به يركب دراجة مماثلة للطبيب ويسير بجواره، ليفاجئه برصاصتين اسقطتا الطبيب على الفور غارقًا في دمائه بوسط الشارع.

وأصيب الطيب هاوس كنشت برصاصة قاتلة ونقل إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث تم إعلان وفاته.

فيما لا تزال السلطات الأمريكية تستمر في البحث عن المشتبه به، الذي كان يرتدي رمادي، وقبعة بيسبول وشورتا قصيرا وقت الحادث.

وكان هاوس كنشت يعالج الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الأب في فبراير عام 2000، من عدم انتظام ضربات القلب بعد أن اشتكى الرئيس الأسبق من الدوار خلال زيارته لولاية فلوريدا.
مقتل طبيب الرئيس الأمريكي الأسبق بوش في حادث غامض.. صور
مقتل طبيب الرئيس الأمريكي الأسبق بوش في حادث غامض.. صور
مقتل طبيب الرئيس الأمريكي الأسبق بوش في حادث غامض.. صور
مقتل طبيب الرئيس الأمريكي الأسبق بوش في حادث غامض.. صور
مقتل طبيب الرئيس الأمريكي الأسبق بوش في حادث غامض.. صور

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