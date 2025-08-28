بعد دخول قوات الاحتلال لوزارة الدفاع .. استنفار عسكري وأمني واسع للجيش السوري

أفادت مصادر عسكرية سورية باستنفار عسكري وأمني واسع للجيش السوري في عدد من القطع العسكرية.

فيما صرحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلت الى أحد المواقع العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية في الكسوة بريف دمشق وقامت بتدمير تجهيزات عسكرية لوجستية ونقلت قسم منها.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن الإنزال الجوي تم عبر 4 طائرات مروحية وبمشاركة أكثر من 30 عنصر من القوات الإسرائيلية.

كما ترافق الإنزال مع إلقاء الطيران الحربي لجيش الإحتلال الاسرائيلي لقنابل ضوئية في المكان.