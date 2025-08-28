قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم
أنغام باكية : كان كل خوفي اسيب ولادي… ودعواتكم كانت دوائي
مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين في قصف مدفعي على مدينة الفاشر شمال دارفور
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. وزير التعليم يعتمدها بعد قليل
الاحتلال يبحث مع سوريا تسليم مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. فيديو
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
اسشهاد 8 فلسطينين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة
موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة في الدوري
وزير الري: «إعلان كيب تاون» يُعد خريطة طريق لحشد الاستثمارات المائية في إفريقيا
أخبار العالم

الاحتلال يبحث مع سوريا تسليم مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان

مزارع شبعا
مزارع شبعا
محمود نوفل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن سلطات الاحتلال بحثت مع سوريا تسليم مزارع شبعا وجبل روس مقابل الجولان.

فيما صرح  مصدر بوزارة الدفاع الإسرائيلية بأن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى أمني فقط.

 وقال المصدر في تصريحات إعلامية له: أبلغنا دروز سوريا باستحالة إنشاء ممر إنساني للسويداء.

 وشدد المصدر بوزارة دفاع الإحتلال الإسرائيلي على أن التدخل التركي في سوريا مصدر قلق لدولة الاحتلال .

وفي وقت سابق ،  عبًرت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية عن  إدانتها للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية الذي وصفته بالتصعيد الخطير.


وقالت في البيان "أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير وانتهاكات الجيش الإسرائيلي في الأراضي السورية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها".

وأضاف بيان وزارة الخارجية الإماراتية أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.


وشددت الخارجية في بيانها على موقف الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية.

ودعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

