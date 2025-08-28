الراية حمراء.. استمرار غلق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، حيث تشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم)، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبناءً عليه، قررت محافظة الإسكندرية إغلاق شواطئ (القطاع الغربي فقط) اليوم الخميس لحين تحسن الأحوال الجومائية وحرصًا على سلامة المواطنين.

وكانت محافظه الإسكندرية قد قررت إعادة فتح شواطئها اعتبارا من أمس الأربعاء مع رفع الراية الحمراء علي شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقًى والغربى.

وأكدت انه يُمنع نزول مياه البحر منعًا باتًا حفاظًا على الأرواح، مع السماح للمواطنين بالتواجد على الرمال فقط، والتأكيد علي تواجد فرق الإنقاذ بكامل قواها، فى الاماكن المخصصه لها مع رفع حالة الاستعداد القصوى، واستمرار المرور والمتابعة الميدانية من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على كافة الشواطئ والمراقبين وقسم المتابعه الميداني بالادارة.