وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في مشاجرة بالسلاح الأبيض بدار السلام
أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 28 أغسطس 2025
هيروشيما والست لما.. نشاط سينمائي للفنانة ياسمين رئيس بعد عرض ماما وبابا
زعيم كوريا الشمالية يزور الصين الأسبوع المقبل.. لهذا السبب
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة
ميناء العين السخنة يبدأ استقبال أحدث الرافعات العملاقة لتعزيز مكانة مصر كمركز لوجيستي إقليمي
بفعل سياسات ترامب.. تراجع الدولار الأمريكي وسط توقعات بخفض الفائدة
محافظ الغربية يدعو المواطنين للمشاركة في سباق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أذكار الصباح الثابتة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عن الخير
اعتداءات الإخوان على السفارات المصرية بالخارج تكشف ازدواجية الغرب وتفضح شعاراته الزائفة عن حقوق الإنسان
التخطيط: حرصنا على ترشيد وحوكمة الإنفاق العام بالموازنة الجديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الراية حمراء.. استمرار غلق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

أهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، حيث تشير توقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم)، وذلك في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبناءً عليه، قررت محافظة الإسكندرية إغلاق شواطئ (القطاع الغربي فقط)  اليوم الخميس لحين تحسن الأحوال الجومائية وحرصًا على سلامة المواطنين.

وكانت محافظه الإسكندرية قد قررت إعادة فتح شواطئها اعتبارا من أمس الأربعاء مع رفع الراية الحمراء علي شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقًى والغربى.

وأكدت انه يُمنع نزول مياه البحر منعًا باتًا حفاظًا على الأرواح، مع السماح للمواطنين بالتواجد على الرمال فقط، والتأكيد علي تواجد فرق الإنقاذ بكامل قواها، فى الاماكن المخصصه لها مع رفع حالة الاستعداد القصوى، واستمرار المرور والمتابعة الميدانية من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على كافة الشواطئ والمراقبين وقسم المتابعه الميداني بالادارة.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

