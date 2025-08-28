الآن.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تسجيل طلاب الشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية الصناعية) لحجز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من الكليات، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg اعتبارًا من اليوم الخميس 28 أغسطس وحتى الإثنين 1 سبتمبر 2025.

وتُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من السبت 30 أغسطس وحتى الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، وتشمل:



كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا.

كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الأقصر.



كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور.



ويشترط حصول الطالب على 75% على الأقل من المجموع الكلي، وأن يكون من خريجي عام 2025.

