بعد رفع الراية الحمراء غرب الإسكندرية.. هذه الشواطئ مفتوحة الآن

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت استمرار رفع الراية الحمراء على شاطئ بحري، وشاطئ السلسلة وشاطئ ستانلي.



وأفادت أن الرايات الحمراء تعني الإغلاق التام وعدم استقبال الرواد، وطلبت من المواطنين عدم التوجه إلى شواطئ العجمي والقطاع الغربي حرصًا على سلامتهم.



وأشارت إلى رفع الراية الصفراء على الشواطئ المسموح بالنزول والاستحمام فيها وهي:

شاطئ أبوقير المميز، وشاطئ طاحونة المندرة، وشاطئ وانلي، وشاطئ المندرة المميز، وشاطئ البوريفاج، وشاطئ جزيرة الدهب، وشاطئ محمود سعيد، وشاطئ العصافرة، وشاطئ إسكندر، وشاطئ عروس البحر، وشاطئ جليم العام، وشاطئ بحري المميز.