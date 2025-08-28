محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات .. تعرّف عليها

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على صفحته الرسمية فيس بوك الشروط يجب توافرها عند تحرير محاضر سرقة الكهرباء لضمان صحتها.

شروط محضر سرقة التيار الكهربائي

1- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.

2- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

4- إذا كان تقرير الضبط محررًا من مأموري الضبطية القضائية يُرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

5- تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجّل التاریخ والوقت.

6- أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.

حالات لابد من تبليغ شركة الكهرباء عليهم

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية مستهلك مرفق الكهرباء بكل القواعد المنظمة لحقوق وواجبات المشترك، و يوضح هذا المنشور الحالات التي يجب على المشترك إبلاغ شركة الكهرباء عليها وهى كالآتي:

1-اكتشاف وجود سرقة تيار كهربائي من أحد الجيران.

2- في حالة القيام بهدم العقار.

3- في حالة وجود ضعف أو تذبذب بالتيار الكهربائي.