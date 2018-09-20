الإعلامية ميران ممدوح: الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزيف .. فيديو

عارضت الإعلامية ميران ممدوح، فكرة التعارف والزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى قائلة:" الموضوع بيكون مزيف".



وأضافت "ميران" خلال استضافتها ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية " النهار" أنه لا يمكن الزواج من عالم افتراضي، فـ مواقع التواصل الاجتماعى لا تبرز حقيقة الاشخاص دائما، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك تعارف ومعاشرة مباشرة بين الطرفين.



وتابعت: علاقات الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعى تكون علاقة مبنية على أسس غير حقيقية.

