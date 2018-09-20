ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الإعلامية ميران ممدوح: الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزيف .. فيديو

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:39 م
الاعلامية ميران ممدوح
الاعلامية ميران ممدوح
أسامة علي
عارضت الإعلامية ميران ممدوح، فكرة التعارف والزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى قائلة:" الموضوع بيكون مزيف".

وأضافت "ميران" خلال استضافتها ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية " النهار" أنه لا يمكن الزواج من عالم افتراضي، فـ مواقع التواصل الاجتماعى لا تبرز حقيقة الاشخاص دائما، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك تعارف ومعاشرة مباشرة بين الطرفين.

وتابعت: علاقات الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعى تكون علاقة مبنية على أسس غير حقيقية.

ترشيحاتنا

رئيس أساقفة نيويورك يعرض صورة شهداء ليبيا على البابا تواضروس.. صور

رد مفاجئ من خالد الجندي على المطالبين بتعدد الزوجات.. فيديو

التعليم توضح حقيقة بيع مدرسة الرأس السوداء الإعدادية بالإسكندرية

صبا مبارك: سعيدة بمشاركتي في لجنة تحكيم مهرجات الجونة

نيابة الأموال العامة تقدم للمحكمة موقف علاء وجمال مبارك في الحبس الاحتياطى

صورة جديدة تورط ناصر ماهر قبل مواجهة الأهلي وحورويا الغينى

مباحث القاهرة تكشف تفاصيل جديدة في واقعة قتل طبيبة النزهة

مقدمة مهرجان الجونة تداعب تايسون .. فيديو

بوسي شلبي تتألق بالأبيض في الجونة السينمائي

شاهد .. تعليق يسرا على تسمية أحد شوارع الجونة باسمها

السكة الحديد تنفي توقف حركة القطارات بالوجه القبلي

مدير أعماله يكشف : جميل راتب لا ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 70 صورة من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية

مربي خيول لـ صدى البلد: سعر الحصان يصل إلى 200 ألف جنيه

التضامن تستقبل ممثلي وزارات الشئون الاجتماعية بـ11 دولة عربية.. صور

الرئيس السيسي يوجه التحية لرجال الشرطة على جهودهم في الحفاظ على الاستقرار

صندوق مكافحة الإدمان يطلق دوريا رياضيا بمشاركة 120 متعافيا ببورسعيد.. صور

فيديو

وزيرة الثقافة تطالب بعمل مهرجان عالمي للموسيقى في الجونة
منى زكي: أول مرة أكون في لجنة تحكيم
الإعلامية نهى مصطفى: أؤيد التعارف والزواج عن طريق السوشيال ميديا
محافظ البحر الأحمر: القائمون على مهرجان الجونة السينمائي حققوا الحلم
عمرو وردة يشتبك مع نجم تشيلسي ويحصل على بطاقة صفراء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟