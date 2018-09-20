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رياضة

أوبامينج يتقدم بالهدف الأول لـ آرسنال أمام بولتافا بالدوري الأوروبي .. فيديو

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:46 م
بيير-إيميريك أوباميانغ
بيير-إيميريك أوباميانغ
محمد رشاد
تقدم فريق آرسنال الإنجليزي بالهدف الأول أمام ضيفه فورسكلا بولتافا الأوكراني، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب الإمارات بالعاصمة الانجليزية لندن في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة للدوري الأوروبي .

سجل الهدف اللاعب الجابوني بيير-إيميريك أوباميانغ فى الدقيقة 32 من زمن المباراة، عقب تمريرة سحرية من مختاريان من الناحية اليسرى لم يتهاون الجابوني أوباميانج فى استقبالها مباشرة فى المرمى .

وظهر الدولي المصري محمد النني في تشكيل آرسنال الأساسي لهذه المباراة لأول مرة هذا الموسم، بعد أن غاب عن المدفعجية منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي.

كذلك يشارك الحارس الألماني لينو لأول مرة مع آرسنال هذا الموسم بعد انتقاله للمدفعجية قادما من باير ليفركوزن.

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