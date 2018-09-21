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أخبار العالم

البيت الأبيض: متفائلون بشأن التجارة مع الصين

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:46 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
رويترز
قال مسؤول بارز بالبيت الأبيض اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعكف على تقييم رد الصين على أحدث جولة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب وليس لديها موعد مقرر لتعلنه لجولة أخرى من محادثات التجارة بين البلدين.

وأكد المسؤول أنه متفائل بأن يوجد مسار إيجابي للسير قدما مع الصين بشأن التجارة، لكن الرئيس ترامب أوضح تصميم الولايات المتحدة على التصدي للممارسات التجارية التي تلحق ضررا بالاقتصاد الأمريكي.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث إلى الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه يأمل بأن كندا ستوافق بحلول نهاية الشهر الجاري على الانضمام إلى اتفاق للتجارة توصلت اليه الولايات المتحدة والمكسيك، موضحا أنه يعتقد أن المشرعين الأمريكيين يدعمون اتفاقا ثنائيا مع المكسيك إذا لم تنضم إليه كندا.

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