محافظ الشرقية يتفاجأ بعدم استكمال صيانة دورات مياه إعدادية فاقوس

أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن استيائه الشديد لتدني مستوى النظافة وعدم إستكمال أعمال الصيانة لدورات المياه بمدرسة الإعدادية بنات بفاقوس موجهًا حديثه لمدير المدرسة أين أنت وماذا قدمت لمدرستك.



جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لعدد من المدارس بمركز ومدينة فاقوس للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وقام المحافظ بالاطلاع على دفتر الحضور والإنصراف وقام بالشطب على العاملين غير المتواجدين بالمدرسة، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.



وأصدر المحافظ تعليمات لوكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان للمرور اليومي على المدارس بنطاق دائرة المحافظة للتأكد من انتظام العملية التعليمية وحسن سير العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين وإعداد تقرير يومي للعرض على المحافظ.