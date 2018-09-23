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رياضة

إكرامي يعلق على عدم مشاركة رمضان صبحي في إنجلترا.. فيديو

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 01:35 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال اكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق، تعليقا على عدم مشاركة المحترف المصري رمضان صبحي، زوج ابنته ولاعب هدرسفيلد تاون، في الدوري الإنجليزي، إن أي لاعب في بداية احترافه لا يشارك بشكل مستمر، خاصًة عندما يكون متواجد بالدوري الإنجليزي.

وأضاف اكرامي في حواره مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج الماتش الذي يذاع عبر قناة صدى البلد، أن مدرب رمضان عندما كان في ستوك سيتي، كان يعلم بأن اللاعب يقدر على عدم المشاركة بإستمرار بإعتباره صغير السن.

وأضاف: "رمضان لسه متعودش على الأجواء في إنجلترا، لكنه لم يستعجل مطلقًا".

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