مزيكا تطرح كليب sorry لـ أوكا وأورتيجا

طرحت شركة "مزيكا" على قناتها الفضائية وعلى اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى أحدث فيديو لـ "أوكا وأورتيجا" وهو بعنوان "sorry".





يقدم أوكا واورتيجا من خلال الكليب فكرة جديدة فى التصوير حيث ساد الكليب أجواء من التشويق والغموض، والسيارات والإكسسوارات، واطلالة غير مألوفة لأوكا وأورتيجا من حيث الملابس والنظارات والشعر وأيضا طريقة الأداء، وأيضا فى طريقة الإخراج التى أظهرت اختلافا فى صورة الكليب نفسه، باختيار زوايا وكادرات جديدة، وطريقة تصوير تشبه التصوير الغربى.



