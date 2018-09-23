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حوادث

ضبط 201 قطعة سلاح نارى و358 قضية مواد مخدرة وتنفيذ أحكام قضائية

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:08 م
ًصورة أرشيفية - حملات
ًصورة أرشيفية - حملات أمنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قام قطاع الأمن العام بتوجيه عدة حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، لضبط الخارجين عن القانون.

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ففى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 201 قطعة سلاح نارى، و249 قطعة سلاح أبيض على النحو التالى: رشاش، و19 بندقية آلية، وبنادق رصاص، و41 بندقية خرطوش 12 طبنجة، و127 فرد محلى الصنع، و264 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و15 خزينة أسلحة نارية، 249 قطعة سلاح أبيض.

وفى ذات السياق تم ضبط 358 قضية مخدرات ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,730 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 33,460 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,624 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 460 جراما، وكمية من مخدر الشابو وزنت 20 جراما، وكمية من مخدر كوكايين وزنت 20 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 950 جراما، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 8,164 كيلو جرام، و17468 قرصا مخدرا.

وفى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة: تم ضبط 48 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، 7 مراقبين هاربين، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 6 متهمين ارتكبوا 15 حادث متنوع.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه: ضبط 32 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 432 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة السيارات المُبلغ بسرقتها تم إعادة سياراتين مُبلغ بسرقتهما.

وفى سياق متصل تم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة، وذلك على النحو التالى: 197 حكما جنائيا، و13908 أحكام حبس جزئى، و2460 حكم حبس مستأنف، و26459 حكم بالغرامة، و8138 حكم مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

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