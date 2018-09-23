تعرف على أسعار العقارات بمنطقة حدائق الأهرام

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة جديدة لقرائه في محاولة منه لتعريفهم بأسعار بورصة العقارات بمختلف المناطق بمصر وسنبدأها بمنطقة حدائق الأهرام ورصد أسعار الشقق كدليل للقارئ فى حال رغبته شراء وحدة سكنية بالمنطقة.



وتتراوح أسعار الشقق بمنطقة حدائق الأهرام على حسب تواجدها بالقرب من البوابات المختلفة بالمنطقة، نظرا لتقسيم المنطقة إلى عدة بوابات ففى الشارع الرئيسي للبوابة الأولى "الثروة المعدنية" وصل سعر المتر إلى 3700 جنيه، ووصل سعر المتر فى منطقة أخرى قرب البوابة إلى 4500 جنيه للمتر.



ويبدأ سعر المتر في منطقة البوابة الثانية من 2200 جنيه، ويصل فى مناطق أخرى من نفس البوابة إلى 3500 جنيه.



وجاءت الأسعار الخاصة بالبوابة الثالثة فى بعض مناطق 2900 جنيه للمتر وفى مناطق أخرى من نفس البوابة وصل إلى 3600 جنيه للمتر.



فيما جاءت أسعار البوابة الرابعة لتتراوح ما بين 3200 جنيه للمتر إلى 3500 جنيه للمتر.