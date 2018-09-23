الخطيب يكشف موقف الأهلى من اللائحة الاسترشادية

وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي كلمة لأعضاء الجمعية العمومية بالأهلي موضحا أن يوم الجمعة القادم الموافق 29 سبتمبر يعد يوما تاريخيا لأن أعضاء النادي سيقررون خلاله مستقبل الأهلي.



وقال الخطيب أن الأهلي لا يجب أن يستمر باللائحة الإسترشادية لاسيما وأن قانون الرياضة الجديد الذي ظهر العام الماضي كان ينادي به الأهلي منذ زمن بعيد،والقانون الذي تم إقراره جيد في مجمله لأنه منح إستقلالية للجمعيات العمومية للأندية وسمح لها بإنشاء شركات إستثمارية لتنمية مواردها ومنح الحق لكل نادي في عمل لائحته الخاصة بعيدا عن الجهة الإدارية لكن في نفس الوقت قامت اللجنة الأوليمبية بعمل لائحة إسترشادية موحدة لكل الأندية تدير بها شئونها كمرحلة إنتقالية لحين اعتماد كل نادي للائحته الخاصة ولذلك تبقى مشكلة اللائحة الإسترشادية للأهلي أنها لا تعبر عن النادي ولا عن الطريقة التي يخطط بها للمستقبل ولا حتى النظام الذي نسعى من خلاله لإدارة شئوننا حيث أنها لا تخاطب أعضاء الأهلي ولا تحل مشاكلهم وهذا وضع يجب ألا يستمر لأنه لا يليق بالنادي حيث أنه لا يمكن لأي عضو أن يقبل أن الأهلي بعظمته وتاريخه وريادته بدون لائحة.