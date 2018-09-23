ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الخطيب يكشف موقف الأهلى من اللائحة الاسترشادية

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 09:40 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي كلمة لأعضاء الجمعية العمومية بالأهلي موضحا أن يوم الجمعة القادم الموافق 29 سبتمبر يعد يوما تاريخيا لأن أعضاء النادي سيقررون خلاله مستقبل الأهلي.

وقال الخطيب أن الأهلي لا يجب أن يستمر باللائحة الإسترشادية لاسيما وأن قانون الرياضة الجديد الذي ظهر العام الماضي كان ينادي به الأهلي منذ زمن بعيد،والقانون الذي تم إقراره جيد في مجمله لأنه منح إستقلالية للجمعيات العمومية للأندية وسمح لها بإنشاء شركات إستثمارية لتنمية مواردها ومنح الحق لكل نادي في عمل لائحته الخاصة بعيدا عن الجهة الإدارية لكن في نفس الوقت قامت اللجنة الأوليمبية بعمل لائحة إسترشادية موحدة لكل الأندية تدير بها شئونها كمرحلة إنتقالية لحين اعتماد كل نادي للائحته الخاصة ولذلك تبقى مشكلة اللائحة الإسترشادية للأهلي أنها لا تعبر عن النادي ولا عن الطريقة التي يخطط بها للمستقبل ولا حتى النظام الذي نسعى من خلاله لإدارة شئوننا حيث أنها لا تخاطب أعضاء الأهلي ولا تحل مشاكلهم وهذا وضع يجب ألا يستمر لأنه لا يليق بالنادي حيث أنه لا يمكن لأي عضو أن يقبل أن الأهلي بعظمته وتاريخه وريادته بدون لائحة.

ترشيحاتنا

خالد الجندى: هذه الأعمال تستبدل بيتك في النار بآخر في الجنة.. فيديو

الملك سلمان يغرد بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

مقدمة ريا أبي راشد في مهرجان الجونة تدخل قائمة الأعلى مشاهدة

محافظ المنوفية يصطحب مواطنا لفحص شكواه على الطبيعة

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي بنيويورك

عميد طب الزقازيق يكشف لـ صدى البلد تطورات حالة التلميذ المصاب بفقأ عينه

فرص عمل جديدة في بنك مصر بالقاهرة والمحافظات.. صور

مشاهدة مباراة المصري واتحاد العاصمة في الكونفدرالية بث مباشر 23-9-2018

ليفربول محمد صلاح يتربع على قمة الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي مع وست

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

مركز التسوية والمنازعات يرفض دعوى بطلان انتخابات الزمالك

كريستيانو رونالدو يتمرد مرة أخرى ويغيب عن حفل جوائز The Best

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناهد السباعى تثير الجدل بعد إلغاء حفل زفافها بصور جديدة من عقد القران

3 مشاهد كارثية تلخص أول أيام العام الدراسي .. صور

لفته إنسانية من نيمار في مباراة سان جير مان مع رين.. صور

محافظ الشرقية لمدير مدرسة مشتول القاضي: ده مايرضيش ربنا

الأغانى والبلالين تستقبل تلاميذ المعاهد الأزهرية مع بدء الدراسة .. صور

فيديو

اسلام فؤاد يصدم الزمالك ويدرك التعادل للمقاولون .. فيديو
هدف ملغى لـ كاسونجو فى لقاء الزمالك والمقاولون العرب .. فيديو
محمود علاء يفتتح أهداف الزمالك بمرمى المقاولون من ركلة جزاء .. فيديو
مشاهدة مباراة المصري واتحاد العاصمة في الكونفدرالية بث مباشر 23-9-2018
مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب بث مباشر 23-9-2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟

هل تؤيد مقترح تدريس مادة الأخلاق بالمدارس والجامعات ؟