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حوادث

أفلام الكارتون تنهي حياة طفل على يد شقيقته بمدينة نصر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:31 ص
أفلام الكارتون تنهي
أفلام الكارتون تنهي حياة طفل على يد شقيقته بمدينة نصر
كتب محمد صبرى
شهدت عزبة الهجانة بمدينة نصر جريمة قتل بشعة بعد أن وقعت مشادة كلامية بين شقيقين فى عمر الزهور، للخلاف على مشاهدة أفلام الكارتون، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الشقيق الأصغر بغرس مفك على رأس شقيقته التى التقطتها منه وطعنته في أحشائه ليسقط غارقا فى دمائه ويلقى مصرعه فى الحال.

وتبين من التحريات أن الطفلة عقب ارتكابها الجريمة قامت بلف شقيقها داخل ملاية ووضعته أسفل السرير ، ثم قامت بتنظيف البلاط من الدماء وعقب عودة الأم التى تعمل خادمة والاب الذي يعمل عامل باليومية اكتشفوا وقوع الجريمة غير مصدقين ما حدث.

البداية عندما تلقى المقدم خالد سيف رئيس مباحث مدينة نصر أول بلاغا بمقتل طفل ١٠ سنوات على يد شقيقته ١٣ سنة بعد مشاجرة بينهما للخلاف على مشاهدة أفلام الكارتون وذلك فى أثناء ترك والديهما الشقة ، والسعي للقمة العيش.

على الفور انتقل الرائد محمد السيسي معاون مباحث القسم وتم ضبط الطفلة واستدعاء الأب والأم وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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