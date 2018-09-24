تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري، عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.



وأوضح هشام، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن جميع المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة تعمل بشكل جيد حتى الآن ، مشيرا إلى أنه لا توجد إخطارات بوقوع أي حوادث تؤثر على الحركة بالطرق الرئيسية والفرعية ، وأن معظم الطرق ستشهد كثافات متوسطة الأحمال خلال الساعة القادمة نظرا لزيادة تحرك طلاب المدارس والجامعات في ثاني أيام الدراسة ، علاوة على نشر الخدمات المرورية المدعومة بالأوناش والخدمات الفنية في كافة الطرق والمحاور الرئيسية.



أما عن المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة فأكد أن كباري أكتوبر وقصر النيل والجامعة وعباس تعمل جميعا بشكل جيد حتى الآن ومن المتوقع أن تشهد كثافات متوسطة خلال الساعات القادمة.



وأشار إلى ان الكثافات المرورية قلت 35 % على الدائري بعد قرار منع سير النقل ، مشيرا الى وجود كثافات مرورية اعلى الطريق الدائري القادم من القليوبية للسلام مع انتشار مروري مكثف لمنع المواقف العشوائية على الطريق.



كما أكد على استمرار إغلاق محور المشير طنطاوي جزئيا للقادم من القطامية مع إتاحة طرق أرضية أسفل الكوبري ، وذلك لأعمال التطوير والصيانة وإنشاء كباري للمشاه مع استمرار الغلق الجزئي لطريق السويس.



وأكد أن التحويلات الخاصة بإنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق مازالت مستمرة في مناطق جسر السويس وأحمد عرابي والقومية العربية ووادي النيل علاوة على الإغلاق الجزئي لميدان النهضة لإنشاء الاتجاه الثاني للنفق.