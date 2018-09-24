صحف الكويت: علاء مبارك يؤكد عدم وجود صفقة بين شقيقه والإخوان.. الرسوم الأمريكية على الصين تدخل حيز التنفيذ.. ولي العهد يوجه رسالة للسعوديين بمناسبة اليوم الوطني.. وروسيا: تل أبيب ضللتنا

الإعدام لـ 4 والمؤبد لبديع و87 آخرين في أحداث العدوة

الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية تدخل حيز التنفيذ

روسيا تحمل إسرائيل مسؤولية سقوط إحدى طائراتها في سوريا



اهتمت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، بالحكم على قادة جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام، وتصريحات علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إضافة إلى دخول الرسوم الأمريكية على الصين حيز التنفيذ، وكذلك تفاصيل تحطم الطائرة الروسية فوق سوريا.



تصدرت أنباء الحكم على قيادات جماعة الإخوان في مصر عناوين الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، ونشرت "الأنباء" موضوعا بعنوان "الإعدام لـ 4 والمؤبد لبديع و87 آخرين في أحداث العدوة"، حيث قضت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و87 متهما آخرين بالسجن المؤبد في القضية التي اشتهرت إعلاميا بـ«أحداث العدوة» وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهما بالمشدد 3 سنوات، ومتهم واحد بالسجن 15 سنة، ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهما.



كما عاقبت المحكمة 21 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات وآخر حدث بالسجن 3 سنوات وببراءة 463 متهما مما نسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائما، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.



واهتمت الصحف أيضا بتصريحات علاء مبارك حول علاقته بالجماعة الإرهابية، ونشرت "الجريدة" تقريرا بعنوان "علاء مبارك: لا صفقة بين جمال والإخوان في «الرئاسية» المقبلة"، حيث نفى علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ما تردد حول وجود صفقة بين شقيقه جمال مبارك وجماعة الإخوان، في انتخابات الرئاسة المُقبلة يترشح بموجبها جمال وينال دعما من "الإخوان".



واعتبر علاء مبارك، في تغريدة على "تويتر"، أن هذه التقارير "تنم عن سطحية وفقر في التحليل وقراءة الأحداث".



وفي الشأن العربي، اهتمت الصحف برسالة الأمير محمد بن سلمان للمواطنين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، حيث تعهّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالمحافظة على ما تشهده بلاده من نمو وازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا التمسك بالوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب والتصدي للانحلال.



وأشاد الأمير محمد، في كلمة وجهها إلى الأمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، بما حققته السعودية وبلغته تحت قيادة الملك سلمان "من مكانة دولية وإسلامية وعربية، ودور مؤثر في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وإنجازات اقتصادية وتنموية بعمل مؤسسي يهدف إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي والأمن الاجتماعي"، مؤكدًا السعي الجاد إلى تحقيق أهداف رؤية 2030.



وقال ولي العهد السعودي، في كلمة مكتوبة، "إن الذكرى الثامنة والثمانين للمملكة مناسبة نستذكر فيها ما قام به مؤسس بلادنا وباني نهضتها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، رحمه الله، وأبناؤه البررة من بعده".



واهتمت "القبس" بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ونشرت تقريرا بعنوان "الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية تدخل حيز التنفيذ"، حيث دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ رسميا اليوم الإثنين، على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار، ما يزيد المخاطر على النمو العالمي.



وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب، هذه الرسوم الجمركية اليوم الإثنين، الساعة 00,01 (4,01 ت غ) ومن المتوقع أن ترد بكين على الفور بتطبيق رسوم جمركية بنسبة 5 أو 10% على واردات سنوية من المنتجات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار، في تصعيد للحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم..



واهتمت الصحيفة ذاتها بتفاصيل سقوط الطائرة الروسية فوق سوريا، حيث اتهم المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أمس، تل أبيب بتضليل موسكو، وحمّلها المسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة "إيل 20" قرابة شاطئ اللاذقية الاثنين الماضي، في تطور قابله وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بتأكيد استمرار شن العمليات ضد الوجود العسكري الإيراني في سورية، رغم الحادث المأساوي مع الطائرة الروسية.



وفي مؤتمر خاص لكشف ملابسات حادث اللاذقية، وصف كوناشينكوف سلوك الطيارين الإسرائيليين بأنه "إهمال إجرامي، وعدم مهنية"، مؤكدًا أنهم اختبؤوا وراء الطائرة الروسية من الصواريخ السورية، وواصلوا هجماتهم باللاذقية، بعد سقوط الطائرة، ومصرع 15 عسكريًا روسيًا.



وذكر كوناشينكوف أن الجانب الإسرائيلي تأخر في إخلاء منطقة الحادث مدة طويلة حتى بعد وقوع الحادث، وعرض المساعدة في البحث عن الطائرة الروسية بعد 50 دقيقة، موضحًا أنه لم يبلغ الروس في الوقت المناسب بموعد شن غاراته، بل قدم معلومات مغلوطة مسجلة بأنه استهدف مواقع في شمال سورية في انتهاك لاتفاق عدم الاشتباك الموقع عام 2015.