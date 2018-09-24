اللجنة الأولمبية تهنئ المصرى بعد التأهل لنصف نهائى الكونفيدرالية

هنأ المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية، سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى ومجلس إدارته وجماهير المدينة الباسلة، بالفوز الذى حققه الفريق الأول لكرة القدم على نظيره اتحاد العاصمة فى عقر داره بهدف دون رد، وتأهله لمواجهة فينا كلوب الكونغولي فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



وأشار حطب إلى أن الفريق لعب مباراة قوية، ولم يتأثر اللاعبون وجهازهم الفنى بقيادة حسام حسن بالجماهير التى احتشدت فى ملعب المباراة، وفازوا بلقاء العودة بعد أن فازوا من قبل بمباراة الذهاب.



وأكد أن الفريق البورسعيدى أسعد الجماهير المصرية، مثلما فعل الأهلي أمس بالفوز على فريق حوريا برباعية نظيفة، وتأهله للدور نصف النهائى لدورى الأبطال الافريقى، لافتا إلى أن كرة القدم فى مصر تعد مصدرا مهما من مصادر السعادة للشعب المصرى العاشق للساحرة المستديرة.



ولفت إلى أن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية بالكامل يساند ويدعم ويقف مع النادى المصرى، وكل الأندية لتحقيق الإنجازات والوقوف على منصات التتويج لرفع شأن الرياضة المصرية.