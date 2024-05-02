‎يوسف الحسيني : الرئيس السيسي وضع سيناء على خريطة التنمية

أشاد الإعلامي يوسف الحسيني، بخطوة تدشين اتحاد القبائل العربية لمدينة جديدة من الجيل الرابع في سيناء، تحمل اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي.



واعتبر خلال تقديم برنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة "الأولى" بالتلفزيون المصري، أن هذه الخطوة بمثابة لمسة وفاء من أبناء سيناء للقائد والزعيم الذي وضع سيناء على خريطة التنمية للمرة الأول.



وقال الحسيني إن ما وصلت إليه سيناء من تقدم وتطور لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الجسيمة التي قدمتها مصر والقوات المسلحة والشرطة في الحرب على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار.



وشهد اجتماع قبائل سيناء لتدشين اتحاد القبائل العربية والذي يهدف إلى خلق إطار شعبي وطني يضم أبناء القبائل العربية من أجل توحيد الصف ودمج جميع الكيانات القبلية في إطار واحد يدعم ثوابت ووحدة الدولة الوطنية.

