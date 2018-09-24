ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:17 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الاثنين.

وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 21.01 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.71 جنيه للشراء، 23.85 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 18.57 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع، والين الياباني 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 688 جنيهًا للجرام، وعيار "21" نحو 602 جنيه للجرام، وسجل عيار "18" نحو 516 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4816 جنيها.

ترشيحاتنا

إصابة 16 شخصا في حادث بالوادي الجديد

دراجة نارية تتفوق على طائرة إف 16 في سباق للسرعة.. فيديو

يوم حافل للرئيس السيسي بنيويورك

تعليق صلاح محسن على مشاركاته المحدودة مع الأهلي.. فيديو

الإفتاء توصي بعملين وقت الشدة يخففان الكرب

مصرع فلاح جذبه سير ماكينة رى بأرضه الزراعية

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

القبض على شبكة لصلتها بهجوم الأحواز بإيران.. فيديو

وفاة أمين صندوق نادي الزمالك

ضبط 1798 حكما قضائيا و1654 مخالفة مرورية في حملة بالبحيرة

موعد حفل جائزة أفضل لاعب بالعالم والقنوات الناقلة

محمد صلاح يستعد لدخول أفضل تشكيل في العالم لـ 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مى عمر تتألق بإطلالة ناعمة فى الجونة.. صور

أسعار صادمة لـ إكسسوارات النجمات فى مهرجان الجونة .. صور

يسرا ومنى ورانيا يتنافسن على الأجمل بحفل موسيقى أفلام شاهين بالجونة.. صور

السيسي يحضر عشاء عمل غرفة التجارة الأمريكية مع رؤساء كبرى الشركات

عمر خيرت يتألق في وايت بارتي بأحد المنتجعات السياحية .. صور

فيديو

هالة زايد: الصحة والتعليم على رأس أولويات الرئيس الفترة الحالية.. فيديو
وزير الصحة: الطبيب المصري يعمل وسط تحديات مالية صعبة..فيديو
القبض على شبكة لصلتها بهجوم الأحواز بإيران.. فيديو
طريقة جديدة لتحضير الفول
شاهد .. خريطة مرورية للمناطق المزدحمة والطرق البديلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟