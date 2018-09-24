أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق المصرية صباح اليوم، الاثنين.



وسجل الدولار الأمريكي نحو 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، واليورو 21.01 جنيه للشراء، و21.13 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.71 جنيه للشراء، 23.85 جنيه للبيع، والفرنك السويسري 18.57 جنيه للشراء، 18.67 جنيه للبيع، والين الياباني 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.



وبلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 688 جنيهًا للجرام، وعيار "21" نحو 602 جنيه للجرام، وسجل عيار "18" نحو 516 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4816 جنيها.

