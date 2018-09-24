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بين الناس

أهالى شارع الترولى بالمرج يشكون من أكوام القمامة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:52 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل يوسف محمد أحد قراء موقع "صدى البلد"، وعبر الخدمة التى يخصصها الموقع لشكاوى وهموم القراء، بشكوى يتضرر فيها من انتشار الروائح الكريهة والحشرات الناتجة عن تراكم أكوام القمامة بشارع الترولى التابع لحى المرج بمحافظة القاهرة.

وأضاف "محمد"، أن الشارع يعانى من وجود تكسير به مما يعطل حركة سير السيارت، ويفسد المظهر الحضارى للحى.

وأكد "جمال صلاح"، أن الحى على علم بسوء حالة الطريق وتراكم أكوام القمامة وإيقاف حركة السير يوميًا، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الحي أكثر من مرة ولم يستجب أحد.

وطالب "القراء" في رسالتهم، المسئولين والجهات المختصة بالتعامل مع الموقف وسرعة إزالة القمامة ورصف الشارع وبالتالي إعادة حركة السير لطبيعتها وعودة المظهر الحضارى للحى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

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