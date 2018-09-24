الانتهاء من 20 ألف حالة مرضية منذ إطلاق مبادرة قوائم الانتظار

أكد الدكتور خالد عاطف مدير غرفة قوائم الانتظار بوزارة الصحة ، بأن بروتوكول تعاون بين وزارتى الداخلية والصحة يهدف إلى تحويل بعض الحالات فى قوائم الانتظار الحرجة الى مستشفيات الشرطة بالقاهرة والاسكندرية والاقاليم على مستوى الجمهورية.



وأضاف الدكتور خالد عاطف في تصريحات على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة بنادي الشرطة بالجزيرة ، أن ٧ مستشفيات تابعة للشرطة تستقبل الحالات ، مشيرا الى ان تم تخطى ٢٠ ألف حالة حرجة تم انهائها من قوائم الانتظار، مشيرا الى أن وزارة الداخلية ساهمت جزئيا في إنهاء القوائم منذ إطلاق الرئيس السيسي المبادرة .



وأشار الدكتور خالد عاطف ، بأن التخصصات فى قوائم الانتظار ٩ تخصصات تتضمن عمليات الرمد والقلب المفتوح وزراعة الكبد والكلى وعمليات العظام وجراحة الأورام والمخ والأعصاب أما طريق التسجيل فى المبادرة أوضح عن طريق المستشفيات التابعة لصحة أو التعليمية أو الجامعية أو عن طريق التليفون الخط الساخن ويشترط ان يكون المريض تأمينا صحيا أو علاجا على نفقة الدولة.



وأضاف أن المريض لا يتحمل اى نفقات فى هذه العمليات.