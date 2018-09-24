المصرية للاستعلام الائتماني: 445 مليار جنيه حجم الضمانات المنقولة المسجلة

قال محمد كفافي، رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إن عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة حتى الآن بلغ ١٣,٠٠٨ ألف ضمانة مشهرة حتى منتصف سبتمبر الجاري.



وأضاف رئيس الشركة المصرية للاستعلام الائتماني فى تصريحات خاصة لـ"صدى البـــلـد"، أن قيمة الضمانات بلغت نحو ٤٤٥ مليار جنيه منذ بدء التسجيل ١١ مارس الماضي وحتى منتصف سبتمبر.



وأشار كفافي إلى أن الشركة وقعت عقودا مع ٥٧ جهة منها ٣٥ بنكا و٢٠ شركة تأجير تمويلي وشركة تمويل متناهي صغر وجهاز المشروعات.