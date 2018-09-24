بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور



ومثل الداخلية فى توقيع البروتوكول اللواء دكتور مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، وعن وزارة الصحة والسكان الدكتور مساعد وزير الصحة للطب العلاجى.



يتضمن أحد بنود البروتوكول إنشاء منظومة إلكترونية لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، يتم من خلالها متابعة الحالات المرضية وتيسير كافة خطوات الفحص الطبى والعلاج، وذلك تنسيقًا مع المنظومة المنشأة بوزارة الصحة سعيًا وراء تحقيق النتائج المرجوة لخدمة المرضى.



يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين فى مجال الاهتمام بصحة المواطنين، وانطلاقًا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية للمساهمة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين.



وذلك فى إطار المشروع القومى الذى تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من رئيس الجمهورية؛ لإنهاء قوائم الانتظار للمرضى المقرر لهم إجراء العمليات الجراحية الحرجة وفق برنامج زمنى محدد، وإستمرارًا لتوجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يختص بحالات المرضى.

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان للمشاركة بفاعلية فى إنهاء قوائم انتظار المرضى، وتقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات الشرطة.