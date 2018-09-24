ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:17 م
بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لانهاء قوائم الانتظار
مصطفى الرماح
وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية اليوم بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان للمشاركة بفاعلية فى إنهاء قوائم انتظار المرضى، وتقديم الخدمات الطبية لهم بمستشفيات الشرطة.

ومثل الداخلية فى توقيع البروتوكول اللواء دكتور مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، وعن وزارة الصحة والسكان الدكتور مساعد وزير الصحة للطب العلاجى.

يتضمن أحد بنود البروتوكول إنشاء منظومة إلكترونية لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، يتم من خلالها متابعة الحالات المرضية وتيسير كافة خطوات الفحص الطبى والعلاج، وذلك تنسيقًا مع المنظومة المنشأة بوزارة الصحة سعيًا وراء تحقيق النتائج المرجوة لخدمة المرضى.

يأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين الوزارتين فى مجال الاهتمام بصحة المواطنين، وانطلاقًا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية للمساهمة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وذلك فى إطار المشروع القومى الذى تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من رئيس الجمهورية؛ لإنهاء قوائم الانتظار للمرضى المقرر لهم إجراء العمليات الجراحية الحرجة وفق برنامج زمنى محدد، وإستمرارًا لتوجيه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية  لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يختص بحالات المرضى.
بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور
بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور
بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور
بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور
بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور
بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

ترشيحاتنا

المترو:مد العمل للثامنة مساء وإلغاء الإجازات للانتهاء من اشتراكات الطلاب

شاهد.. أول صور لربة المنزل المنتحرة وابنتها بالسلام بسبب خلافات عائلية

راموس ينشر صورة له في طريقه لمقر حفل توزيع جوائز The best في لندن

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

بعد التأهل لنصف النهائى.. مواطنون: الأهلى بطل أفريقيا.. فيديو

مفاجأة.. مدرب منتخب مصر يستبعد محمد صلاح من جائزة الأفضل فى العالم

الاتحاد الكرواتي يكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم

شاهد.. وصول السيسي مقر الأمم المتحدة لحضور قمة نيلسون مانديلا

رسميا.. حلمى طولان يتولى تدريب الاتحاد السكندرى

أشهرهم رونالدو .. تعرف على حكام جوائز The Best لعام 2018

والد ضحية تدافع الفسحة بالدقهلية: أريد حق ابنى حتى لا يموت غيره

ياسمين علي : تعرضت لمضايقات من نجمات بالوسط الفني.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناقشة مشاكل العظام عند السيدات في المؤتمر الدولي لإعادة بناء المفاصل الصناعية.. صور

بروتوكول تعاون بين الداخلية والصحة لإنهاء قوائم الانتظار.. صور

بالصدفة.. ثلاث نجمات يظهرن بنفس الإطلالة في الجونة.. صور

تشييع جثمان أمين صندوق نادي الزمالك من مسجد الحصري.. فيديو وصور

فى اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي...رانيا يوسف تتألق ولبلبة بإطلالة شبابية

فيديو

رئيس جنوب إفريقيا: يجب أن نتعاون لإرساء السلام وتنفيذ التنمية لمصلحة الجميع.. فيديو
محمد حجازي: الكثير من الدول تسير خلف مصر للشعور بالأمان.. فيديو
بث مباشر.. انطلاق أعمال قمة نيلسون مانديلا للسلام بمشاركة الرئيس السيسي
ياسمين علي : تعرضت لمضايقات من نجمات بالوسط الفني.. فيديو
مخرج فرنسي: الشرق الأوسط غير مفهوم للعالم الأوروبي..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟