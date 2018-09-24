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أخبار العالم

ترامب يتحدث عن الفضيحة الجنسية لمرشحه للمحكمة العليا داخل الأمم المتحدة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 07:10 م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لمرشحه لمنصب المحكمة العليا، القاضي بريت كافانو، والتزامه باختياره لشغل المنصب، رغم الاتهامات الموجهة إليه من قبل كريستين فورد، بالاعتداء الجنسي عليها قبل 36 عاما.

وذكرت قناة "سي بي إس" الأمريكية، أن ترامب قال للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يتطلع لانتقال تعيين كافانو إلى مرحلة التصويت الكامل في الكونجرس، مشيرا إلى عدم اقتناعه بفكرة خروج هذه الاتهامات إلى العلن الآن فجأة بعد مرور أكثر من 30 عاما.

وأضاف أنه يعتقد أن الأمر سياسي بالكامل في تكرار لتلميحاته بوجود مؤامرة سياسية من قبل الديمقراطيين للإطاحة بمرشحه.

ومن المنتظر أن يدلي كافانو وفورد بشهادتهما أمام الكونجرس في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

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