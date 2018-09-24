الديهي: مصر لها دور قوي في المعادلة السياسية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس السيسي هو الزعيم العربي الوحيد الذي سوف يلتقيه الرئيس الأمريكي ترامب في محل إقامته، لافتا إلى أن هذا اللقاء سوف يكون اللقاء الرابع الذي يجمع بين الرئيسين.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه لبرنامج "بالورقة والقلم"، عبر فضائية "تن"، أن الرئيس السيسي سوف يلتقي ترامب من أجل التباحث والحوار والنقاش، معقبا: «لقاء دولة لدولة لقاء زعيم بزعيم لقاء مصالح بمصالح».



وأكد أن مصر لم تعد دولة تابعة مثل سابق عهدها، وأصبح لها دور مهم وقوى في المعادلة السياسية.



