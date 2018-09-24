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جوناثان وينر: الشعب الليبي لا يحب الإملاءات أو المساعدات الأجنبية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:57 م
صدى البلد
توك شو
قال السفير جوناثان وينر، المبعوث السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما لشئون السلام في ليبيا، إن الرئيس الراحل معمر القذافي حكم ليبيا لمدة 42 عامًا، وكان حاكمًا قويًا، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي كان رافضًا لحكم القذافي.

وأضاف "وينر"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "تن"، أن نظام القذافي سجن كثيرا من السياسيين ظلمًا، لذلك قرر الشعب الليبي الانتفاضة ضد هذا الحكم.

وأكد "وينر"، أن الشعب الليبي هو الذي قام بثورته عام 2011، ولم يروج لهم أحد أن يثورا على رئيسهم، متابعًا "الشعب الليبي لا يحب الإملاءات أو المساعدات الأجنبية".

ونوه "وينر"، إلى أن مصر بعد الثورة الليبية كانت من أكثر الدول التي اهتمت باستقرار الأوضاع في ليبيا، وقدمت لها مساعدات كثيرة لدعم المؤسسة الأمنية الليبية، موضحًا أن ليبيا وصلت لمرحلة سيئة بسبب القذافي وليس الأمريكان.

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