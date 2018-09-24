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مؤسس راديو مطلقات: الطلاق رخصة من الله لرفع الظلم عن المرأة.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:56 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قالت محاسن صابر مؤسسة إذاعة "مطلقات راديو"، إن الطلاق رخصة من الله عز وجل لرفع الظلم عن المرأة، متسائلة: لماذا يستهجن المجتمع على المرأة طلبها الطلاق أو الخلع للضرر؟.

وأشارت خلال لقائها مع الإعلامية سارة دندراوى مقدمة برنامج «تفاعلكم» المذاع على فضائية «العربية»، إلى أن هناك أملا فى تغيير النظرة السلبية عن السيدة المطلقة أو التي تتأخر في الزواج.

وأضافت أن الإذاعة تهدف لتوصيل رسالة بأن الطلاق ليس حلا للمشكلات الزوجية، وأن الحياة الزوجية لها قدسية ويجب على الزوجين حمايتها»، موضحة أن كافة المشاركين في الإذاعة متطوعون ولا يتقاضون مقابلا.

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