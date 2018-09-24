أسباب خسارة محمد صلاح لقب أفضل لاعب في العالم عن موسم 2017/2018

توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال حفل الأفضل من الاتحاد الدولى لكرة القدم 2018، على حساب كل من المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال حفل توزيع جوائز "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمقام حاليًا فى العاصمة البريطانية "لندن".



وتنافس صلاح مع الثنائي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدوي لكرة القدم "فيفا".



ونجح لوكا مودريتش فى التغلب على محمد صلاح ورونالدو بعد أن خطف كل الأنظار إليه نتيجة المستويات الفنية والبدنية الرائعة التى قدمها خلال الشهور القليلة سواء مع فريقه ريال مدريد أو منتخب بلاده كرواتيا .



واستطاع مودريتش تحقيق المزيد من الإنجازات خلال موسم 2017/2018،بعد أن نجح فى التتويج مع فريقه ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا واستطاع أيضا النجم الكرواتى قيادة منتخب بلاده للتأهل إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام فرنسا بعد أداء أسطورى غير مسبوق،ونجح خلاله منتخب كرواتيا فى خطف كل أنظار العالم،ولعب مودريتش دورا كبيرا فى وصول منتخب كرواتيا إلى هذه المكانة .



وفاز النجم الكرواتى لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى كأس العالم الأخير بروسيا 2018 ،إلى جانب حصوله مؤخرا على لقب أفضل لاعب فى أوروبا لموسم 2017/2018 وهو ما عزز فرصه فى حصد لقب الأفضل فى العالم.

