إبراهيم سعيد يساند محمد صلاح بعد خسارة لقب أفضل لاعب في العالم

وجه إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق والمحلل الرياضي الحالي رسالة مساندة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري عقب حصوله على جائزة أفضل هدف في العالم



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" ولا يهمك يا أبو صلاح تواجدك مع الأفضل في العالم فخر لك ولنا جميعا كمصريين وعرب وحقيقي انت حاجه مشرفه الله يوفقك في القادم باذن الله".



توج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال حفل الأفضل من الاتحاد الدولى لكرة القدم 2018، على حساب كل من المصري محمد صلاح والبرتغالي كرستيانو رونالدو، خلال حفل توزيع جوائز "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمقام حاليًا فى العاصمة البريطانية "لندن".



وتنافس صلاح مع الثنائي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدوي لكرة القدم "فيفا".