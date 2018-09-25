ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

قابيل يكشف تفاصيل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.. اليوم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:03 ص
صدى البلد
سمر سعد
يعقد في الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر المقبل.

وقال المخرج عمرو قابيل، مدير الملتقى، إن الملتقى الدولي هو الأول من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث يستضيف مجموعة من الفنانين والباحثين من مصر والعالم، وتتنافس عروض مسرحية لفرق المسرح الجامعي من مختلف دول العالم.

وأضاف "قابيل"، أن المؤتمر الصحفي، سيشهد أيضا، الإعلان عن تفاصيل تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني، ضمن فعاليات الافتتاح، والتي تحمل الدورة الأولى اسمه.

ترشيحاتنا

محمد صلاح يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل على البلاد 24 ساعة قادمة

أحمد موسى: أبو العينين تحدث من الأمم المتحدة عن دور مصر في مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأزمة السورية.. فيديو

علي ربيع يهنئ محمد صلاح على طريقته الخاصة

ديلي ميل: ترامب يتجاهل ترودو.. ويجد وقتا لمقابلة السيسي وماكرون وماي

مدير أعمال جميل راتب ينفى تبرع الفنان الراحل بثروته لمستشفى سرطان الأطفال

محمد صلاح بعد الفوز بجائزة بوشكاش: أتطلع لحصد لقب آخر هذا المساء.. فيديو

تعرف على ترتيب أفضل مدربي العالم عقب فوز ديديه ديشامب بالجائزة

6 نجمات خطفن الأنظار بـ الجامبسوت على السجادة الحمراء في الجونة.. صور

تفاصيل القبض على أم عرضت رضيعها للبيع على الإنترنت .. فيديو

ماتيس: لا تهمنا التهديدات الإيرانية بعد هجوم الأحواز

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بخصوص وزارة الدفاع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

شريف دلاور يكشف مهام البنك العربي للتنمية في دعم دول المنطقة
الفقي: 1220 شركة أمريكية في مصر و8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري
أحمد موسى: أبو العينين تحدث من الأمم المتحدة عن دور مصر في مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأزمة السورية.. فيديو
عرض مش مرض.. كيف تتعاملين مع ارتفاع درجة حرارة طفلك
ترامب: أثني على مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟