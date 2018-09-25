قابيل يكشف تفاصيل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.. اليوم

يعقد في الخامسة من مساء اليوم، الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من ملتقى القاهرة الدولي الأول للمسرح الجامعي، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر المقبل.



وقال المخرج عمرو قابيل، مدير الملتقى، إن الملتقى الدولي هو الأول من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث يستضيف مجموعة من الفنانين والباحثين من مصر والعالم، وتتنافس عروض مسرحية لفرق المسرح الجامعي من مختلف دول العالم.



وأضاف "قابيل"، أن المؤتمر الصحفي، سيشهد أيضا، الإعلان عن تفاصيل تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني، ضمن فعاليات الافتتاح، والتي تحمل الدورة الأولى اسمه.